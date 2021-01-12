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3 неочевидных симптома обезвоживания 

WomanHit.ru 7 часов назад
3 неочевидных симптома обезвоживания
Фото: WomanHit.ru
Поддерживаете ли вы водный баланс?
Без воды мы бы просто не смогли существовать. Однако мало кто понимает, насколько важно восполнять ежедневный объем жидкости, которую мы теряем. Если игнорировать этот момент, считая, что воду легко заменит любая другая жидкость, можно столкнуться с очень неприятными последствиями обезвоживания.
Как правило, мы ориентируемся на сухость кожи и сильную жажду, которые «говорят», что пора бы восполнить запасы воды в организме. И все же существуют не такие очевидные симптомы начальной стадии обезвоживания. О них мы и поговорим.

Глаза начинают зудеть

Для жителя большого города сухость и покраснение глаз может говорить о том, что стоит сделать перерыв в работе за компьютером, а значит о том, что зуд в глазах может быть причиной обезвоживания, мало кто задумывается. Все дело в том, что пересыхание слезных канальцев может привести к помутнению роговицы и другим неприятностям, которые придется решать с привлечением офтальмолога, хотя можно было просто поддерживать водный баланс.

Вы начинаете испытывать боль в суставах и позвоночнике

Как и мягкие ткани, суставы нуждаются в подпитке водой, ведь только так хрящи смогут сохранить здоровье, не воспалившись раньше времени. Суставная жидкость быстро расходуется, а поддержание оптимального уровня воды в организме поможет избежать всевозможных протрузий даже при интенсивных нагрузках. Важно не допустить полного разрушения ткани, а для этого выясните, в чем причина неудовлетворительного состояния суставов — возможно, вам стоит всего лишь изменить отношение к употреблению воды.

Вы чувствуете слабость

Причиной слабости может стать практически любое нарушение в организме, но слабость из-за обезвоживания случается довольно часто. Вспомните, сколько раз вы испытывали головокружение, когда на протяжении всего дня в офисе пили исключительно кофе, игнорируя воду. Усталость и подавленность в конце дня может быть связаны именно с нарушением баланса воды в организме. Попробуйте провести эксперимент: откажитесь от кофе на неделю, заменив его водой, — вы увидите, насколько изменится ваше состояние даже за такой короткий срок.
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