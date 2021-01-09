Как почистить печень после праздников 

Как минимум десять дней новогодних каникул наша печень подвергалась повышенной нагрузке: алкоголь, майонезные салаты, жирное мясо с тяжелыми гарнирами, десерты сверху. Как ни крути, а в эти дни мы едим больше обычного. Работа из дома тоже проверка на прочность: двигаешься меньше, а холодильник совсем рядом. Так как же помочь печени, принимающей удар все это время на себя? Спойлер: печень прекрасно очищает себя сама! Но помочь мы ей, безусловно, можем.

Печень — сама себе фильтр

Печень, по единогласному мнению врачей, является уникальным органом, который прекрасно регулирует свою работу сам. Эта железа не болит и не сигнализирует о собственных неполадках. Зачастую люди пытаются помочь органу, устраивая детоксы и разгрузочные дни. Пребывая в полной уверенности, что делают лучше. На самом деле эффекта либо не будет никакого, либо можно навредить. Конечно, алкогольные возлияния представляют собой нагрузку на печень. Важно знать свою меру, не смешивать алкогольные напитки и не пить на голодный желудок. Тогда вероятность похмелья снизится в разы.

По сути похмелье представляет собой накопление недоокисленных продуктов переработки этилового спирта. Тяжесть похмельного синдрома зависит от объема выпитого и индивидуальных особенностей метаболизма этанола. То есть истории про людей, которые пьют и не пьянеют, в определенном смысле не миф. Но это не означает, что печень таких людей не испытывает дополнительную нагрузку. Любопытная деталь: часто выпивающие люди могут меньше страдать от похмелья, так как «натренировали» ферменты печени, расщепляющие этанол (от алкоголизма и цирроза печени это не спасет).

Переходим к главному: как чистить печень и нужно ли это делать. Ответ: не нужно. Лучшее, что мы можем сделать, — это минимизировать количество алкоголя и жирной пищи. Этого будет вполне достаточно.

Почему вредны диеты и голодание

При этом «почистить печень» — любимая забава ряда озабоченных здоровьем людей. Например, некоторые уверены, что разгрузочные дни положительно влияют на этот орган. Нет. С помощью разгрузочных дней вы можете слегла потерять в весе, так как уменьшаете дневной калораж — к печени это никакого отношения не имеет. Более того, диеты, а тем более голодание, вредно скажется на этом органе. При длительном голодании обмен веществ нарушается, что может привести к повреждению клеток печени. Организм будет недополучать необходимую энергию. Вот снизить количество фастфуда и салатов с майонезов — точно хорошая идея.

И никакие токсины печень не собирает — еще один живучий миф. Шлаки она не накапливает — нет такого ресурса. Только при циррозе печень может давать сбои в работе, когда «яды» неотфильтрованными попадают в кровь и вызывают общую интоксикацию организма. Если вы хотите удостовериться, что с этим органом у вас все в порядке, можно сделать УЗИ и сдать анализ крови, который затем оценит терапевт. А лучшим способом в целом почистить организм, рассказывала в одной из программа доктор и телеведущая Елена Малышева , является вода и грубое волокно — продукты, богатые клетчаткой, кукурузные отруби.

Кстати, печень является самым большим органом и весит в среднем полтора килограмма. И это единственный орган, который способен восстановить свой размер сам, — даже в случае удаления двух третей объема, печень затем регенерирует.

Народные средства, которые навредят печени

Сюда относится совет пить растительное масло для очищения. Согласно советам народных целителей, нужно выпивать разное количество оливкового масла — от столовой ложки по утрам до стакана в некоторых рецептах. Рекомендуют также закрепить эффект грелкой в районе печени — и полежать так. Читая подобные советы, врачи хватаются за голову. От одной ложки масла вреда не будет (и вообще никакого эффекта), но от большего количества возможен только вред. В лучшем случае вы отделаетесь неприятным привкусом во рту, болями в желудке и тошнотой. В худшем — спровоцируете движение камней в желчных протоках (об их наличии там вы можете и не подозревать), что может обернуться очень болезненными коликами и необходимостью оперативного вмешательства.

Такой же эффект способно вызвать использование лимонного сока, который некоторые предлагают ежедневно пить с тем же самым оливковым маслом натощак. Этот коктейль может обернуться желчегонным эффектом и тем же движением камней по протокам. В худшем случае все закончится приступом панкреатита. Сок черной редьки также не помощник в вопросах очистки печени. Он способен вызвать лишь раздражение слизистой кишечника и неприятную резь в желудке. Про сало как средство очищения и говорить не приходится: жир в количествах, превышающих норму, нанесет только вред.

Наконец, не увлекайтесь травяными сборами, обещающими почистить организм. Вы не знаете, где травы собирали, в какое время года, как их сушили, обрабатывали и так далее. Стоит помнить, что серьезное заболевание печени — гепатит может развиваться из-за неправильного приема лекарственных препаратов. Так что печени проще навредить, чем помочь.

Симптомы, требующие внимания

Как известно, у печени нет нервных окончаний, потому она не болит. Но есть ряд симптомов, которые могут сигнализировать о неполадках. Если вы отмечаете у себя их, стоит обратиться к врачу.

тяжесть в правом подреберье;

горечь во рту;

вздутие живота;

изменения цвета мочи;

желтушное окрашивание ногтей, кожи К ним относятся: