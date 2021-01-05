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Сексолог описал последствия COVID-19 для интимной жизни 

Lenta.ru и ещё 2 11 часов назад
Сексолог описал последствия COVID-19 для интимной жизни
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik описал последствия COVID-19 для интимной жизни.
Специалист отметил, что восстановление после коронавируса может повлечь за собой ограничения, в том числе и в интимной жизни. При этом длительность восстановления после перенесенной инфекции зависит от степени тяжести недуга.
При обширном поражении легких реабилитация может затянуться и на полгода, что, скорее всего, может ухудшить интимные отношения на этот срок, подчеркнул врач. Однако в случае, если пациент перенес коронавирус достаточно легко, это все равно может повлиять на сексуальное здоровье и потребует времени для восстановления сосудов.
Специалист со ссылкой на ряд исследований заявил о том, что коронавирус неблагоприятно воздействует в том числе на репродуктивную систему.

«Для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивной потенциал»,

— сказал сексолог.
По словам врача, влияние коронавируса на репродуктивную функцию еще предстоит оценить, однако на сегодняшний день уже есть данные о негативном влиянии COVID-19 и на выработку тестостерона.
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ЗОЖ , Евгений Кульгавчук , ИА Sputnik
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