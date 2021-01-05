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Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы 

РИА Новости и ещё 3 11 часов назад
Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
Фото: РИА Новости
Злоупотребление крепкими напитками в новогодние праздники может иметь негативные последствия для зубов, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии, основатель клиники Studio 32 Дмитрий Смирнов.
Из-за алкоголя нарушается кровоснабжение органов полости рта, что приводит к их преждевременному старению, пояснил стоматолог.

"Алкоголь нарушает проводимость сосудов и микрокапилляров. Всем органам в полости рта: и деснам, и зубам, и костной ткани необходимо хорошее кровоснабжение. А алкоголь этот процесс нарушает, из-за чего регулярное и чрезмерное потребление алкоголя быстрее изнашивает и старит всю нашу зубочелюстную систему",

— рассказал стоматолог.
Врач посоветовал не злоупотреблять алкоголем в праздники, а также заранее позаботиться о том, чтобы во время длинных каникул не пришлось срочно бежать к врачу. По его словам, к стоматологу лучше ходить на осмотр, чем на лечение.

"Людям, которые давно не посещали стоматолога, я бы советовал найти время и, несмотря на все эпидемиологические ограничения, показаться врачу. Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее",

— посоветовал Дмитрий Смирнов в интервью радио Sputnik.
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ЗОЖ , Дмитрий Смирнов , ИА Sputnik
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