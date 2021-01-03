Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Назван топ-5 самых простых способов избавиться от похмелья 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Назван топ-5 самых простых способов избавиться от похмелья
Фото: Вечерняя Москва
Устранить синдром похмелья можно с помощью продуктов, которых найдутся в холодильнике каждого. Об этом рассказали эксперты портала Times Now.
По словам специалистов, содержащие кофеин напитки способны снимать чувство усталости из-за антиоксидантов. Те, в свою очередь, обращаю вспять реакции, которые были вызваны алкоголем.
Кроме того, рекомендуется выпить теплую воду или тот же чай с добавлением имбиря. Это натуральное средство улучшит работу пищеварения, успокоит желудок и облегчит состояние.
Для того, чтобы быстро восстановиться при похмелье, нужно есть продукты, богатые витамином С. Например, киви, апельсины, ягоды.
Похмелье способно вызывать повышенную тревожность. Избавиться от этого поможет ромашка. Чай с ней поспособствует хорошему сну и даст возможность перезагрузиться после интоксикации.
Специалисты отметили, что творог тоже способен устранить неприятные симптомы. Он снижает кислотность и успокаивает расстройство желудка, а также содержит много витаминов и минералов, которые были потеряны при обезвоживании.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Вечерняя Москва: последние новости
Врачи объяснили, как не заразить COVID-19 пожилых родственников во время визитов Врачи объяснили, как не заразить COVID-19 пожилых родственников во время визитов Попова посоветовала не устраивать больших застолий в новогодние праздники Попова посоветовала не устраивать больших застолий в новогодние праздники Врач рассказал, что поможет укрепить легкие после коронавируса Врач рассказал, что поможет укрепить легкие после коронавируса
Комментарии
ЗОЖ , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение