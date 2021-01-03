Назван топ-5 самых простых способов избавиться от похмелья 

Устранить синдром похмелья можно с помощью продуктов, которых найдутся в холодильнике каждого. Об этом рассказали эксперты портала Times Now

По словам специалистов, содержащие кофеин напитки способны снимать чувство усталости из-за антиоксидантов. Те, в свою очередь, обращаю вспять реакции, которые были вызваны алкоголем.

Кроме того, рекомендуется выпить теплую воду или тот же чай с добавлением имбиря. Это натуральное средство улучшит работу пищеварения, успокоит желудок и облегчит состояние.

Для того, чтобы быстро восстановиться при похмелье, нужно есть продукты, богатые витамином С. Например, киви, апельсины, ягоды.

Похмелье способно вызывать повышенную тревожность. Избавиться от этого поможет ромашка. Чай с ней поспособствует хорошему сну и даст возможность перезагрузиться после интоксикации.

Специалисты отметили, что творог тоже способен устранить неприятные симптомы. Он снижает кислотность и успокаивает расстройство желудка, а также содержит много витаминов и минералов, которые были потеряны при обезвоживании.