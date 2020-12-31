Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на «России 1», передает «Вести.RU».

По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя, может привести к тому, что человек потеряет сознание или скончается. Главврач московской больницы №71 подчеркнул, что лучшим способом от похмелья является умеренное употребление алкоголя, так как данное состояние во многом вызывает именно количество выпитого.

Врач также посоветовал для предотвращения похмелья во время застолья есть жирную пищу. Помимо этого, телеведущий рекомендует для того, чтобы меньше пьянеть, за несколько часов до застолья употребить немного алкоголя и выпить рюмку или столовую ложку подсолнечного масла.