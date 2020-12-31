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Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье 

Lenta.ru и ещё 10 4 часа назад
Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на «России 1», передает «Вести.RU».
По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя, может привести к тому, что человек потеряет сознание или скончается. Главврач московской больницы №71 подчеркнул, что лучшим способом от похмелья является умеренное употребление алкоголя, так как данное состояние во многом вызывает именно количество выпитого.
Врач также посоветовал для предотвращения похмелья во время застолья есть жирную пищу. Помимо этого, телеведущий рекомендует для того, чтобы меньше пьянеть, за несколько часов до застолья употребить немного алкоголя и выпить рюмку или столовую ложку подсолнечного масла.
Ранее Мясников призвал зрителей нарушить новогодние традиции. По мнению доктора, Новый год нужно встречать всегда, в том числе «под пулями, в шторм, в ураган, в эпидемию». При этом он посоветовал вносить в праздник разнообразие, а не проводить его за ужином.
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Комментарии 8
ЗОЖ , Александр Мясников
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