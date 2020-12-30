Что будет с телом при регулярном приеме витамина С 

Витамин С — важнейшее соединение, которое жизненно необходимо нашему организму для поддержания крепкого иммунитета. Одно из важнейших его достоинств — доступность: его можно получить не только из БАДов, но и из пищи — овощей и фруктов. Как же он сказывается на состоянии тела?

Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» , без витамина С немыслимо сохранение красоты и молодости, ведь это мощнейший антиоксидант, борющийся со свободными радикалами, провоцирующими фотостарение и образование морщин. Также он необходим для биосинтеза коллагена в организме, по этой причине именно витамин С — один из ключевых компонентов антиэйдж-косметики по уходу за кожей. Кроме того, это вещество помогает справиться и даже предотвратить окислительный стресс и предотвратит повреждение клеток, благодаря чему раны на теле будут заживать быстрее.

Еще одно положительное свойство витамина С — профилактика онкологии. Согласно Национальному институту здоровья США, которое опирается на многочисленные исследования ученых, именно это вещество помогает предотвратить рак груди, прямой кишки, желудка, полости рта и гортани. Чем регулярнее вы едите продукты, богатые витамином С, тем выше ваши шансы на то, что вы проживете долгую и здоровую жизнь.