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Что будет с организмом, если каждый день пить газировку 

Мария Грибова 6 часов назад
Что будет с организмом, если каждый день пить газировку
Фото: depositphotos.com
Известно, что более половины россиян пьют газированные напитки один-три раза в месяц. «Рамблер» расскажет, что будет, если употреблять шипучий напиток каждый день.

Проблемы с питанием

В среднем в газировке содержится 27-45 калорий на 100 миллилитров. Калорийность обеспечивают не питательные вещества, а большое количество сахара. Такой напиток способен снижать аппетит, и, как следствие, организм будет недополучать витамины. Даже при правильном питании высокий уровень сахара создает дисбаланс в кишечной микрофлоре и не дает усвоиться полезным веществам.

Проблемы с кальцием

Кофеин, который содержится в газировке, дает сильный мочегонный эффект. В частности, из организма будет вымываться магний и кальций. Нехватка магния отразится на нервной системе, а недостаток кальция повлияет на зубы, кости, свертываемость крови, работу мышц и щитовидной железы.

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследователи Гарвардского университета выявили, что два стакана газированных напитков в день может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 20 процентов. Дело в том, что газировка повышает уровень сахара в крови и артериальное давление.

Снижение когнитивных функций

Чрезмерное употребление сладкого напитка может привести к нарушению работы головного мозга. В первую очередь это оказывает негативное влияние на нейроны мозга, которые отвечают за память и концентрацию.
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Комментарии 4
ЗОЖ , Гарвардский университет
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