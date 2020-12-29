Названо опасное последствие удаленки для детей

У детей на дистанционном обучении в полтора раза быстрее развивается близорукость. К такому выводу пришли офтальмологи из Медицинского университета Вэнчжоу в Китае после обследования более миллиона школьников. Об этом говорится в материале «Известий».

Врачи провели обследования на близорукость в 1,3 тысячах китайских школ. Были проанализированы 2 периода: июнь-декабрь 2019 года и январь-июнь текущего года.

Выяснилось, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за COVID-19. Проблемам со зрением в большей степени оказались подвержены ученики 1-6 классов.

Ученые объясняют эти изменения длительным контактом с гаджетами и экранами компьютером, снижением активности на открытом воздухе и чтением книг.

«Из-за карантина дети заперты дома: они не получают ту дозу солнечного света, которая доказано оказывает тормозящий эффект на прогрессирование болезни. Плюс постоянная нагрузка на глаза на близком расстоянии, даже в свободное от учебы время»,

— пояснил детский офтальмохирург, доктор медицинских наук профессор Игорь Азнаурян.

Чтобы снизить риск развития миопии в условиях дистанционного обучения, нужно установить здоровый зрительный режим, предупреждает эксперт.

После каждого урока ребенок должен отходить от компьютера и смотреть вдаль. После занятий вообще желательно не давать школьнику планшеты и телефоны.

Просмотр телевизора и чтение книг лучше тоже ограничить до минимума. Вместо этого лучше отпустить его гулять во двор, где нагрузка на зрение снизится, советует доктор Азнаурян.