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Врачи предупредили об опасном последствии удаленки для детей 

Medical Note и ещё 2 15 часов назад
Названо опасное последствие удаленки для детей
Фото: Medical Note
У детей на дистанционном обучении в полтора раза быстрее развивается близорукость. К такому выводу пришли офтальмологи из Медицинского университета Вэнчжоу в Китае после обследования более миллиона школьников. Об этом говорится в материале «Известий».
Врачи провели обследования на близорукость в 1,3 тысячах китайских школ. Были проанализированы 2 периода: июнь-декабрь 2019 года и январь-июнь текущего года.
Выяснилось, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за COVID-19. Проблемам со зрением в большей степени оказались подвержены ученики 1-6 классов.
Ученые объясняют эти изменения длительным контактом с гаджетами и экранами компьютером, снижением активности на открытом воздухе и чтением книг.

«Из-за карантина дети заперты дома: они не получают ту дозу солнечного света, которая доказано оказывает тормозящий эффект на прогрессирование болезни. Плюс постоянная нагрузка на глаза на близком расстоянии, даже в свободное от учебы время»,

— пояснил детский офтальмохирург, доктор медицинских наук профессор Игорь Азнаурян.
Чтобы снизить риск развития миопии в условиях дистанционного обучения, нужно установить здоровый зрительный режим, предупреждает эксперт.
После каждого урока ребенок должен отходить от компьютера и смотреть вдаль. После занятий вообще желательно не давать школьнику планшеты и телефоны.
Просмотр телевизора и чтение книг лучше тоже ограничить до минимума. Вместо этого лучше отпустить его гулять во двор, где нагрузка на зрение снизится, советует доктор Азнаурян.
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ЗОЖ , газета "Известия"
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