Как быстро скрыть запах перегара 

Запах перегара может появиться сразу после употребления алкоголя, а у некоторых людей он ощущается только на утро после вечеринки. В любом случае, его практически нельзя убрать подручными средствами, а это не всегда приятно для окружающих. К тому же от запаха перегара нужно избавляться, если вы что-то планировали на день. "Рамблер" рассказывает про народные средства, которые помогают избавиться от запаха перегара.

Контрастный душ

Дело в том, что запах перегара исходит не изо рта, а от всего тела. Этот процесс нельзя остановить, пока организм не расщепит весь алкоголь. Поэтому, чтобы немного избавиться от неприятного запаха, стоит уделить внимание не только гигиене полости рта, но и запаху тела. После душа не стоит мазать кожу дополнительными лосьонами или кремами, чтобы они не задерживали выход продуктов распада алкоголя.

Натуральный кофе без добавок

Кофе с утра поможет вам не только взбодриться, но и избавит от неприятного запаха изо рта. Стоит приготовить себе напиток без добавок в виде сахара, молока или сиропов. Дело в том, что кофе содержит много натуральных масел, которые могут перебить запах перегара. Прежде, чем сделать глоток, подержите напиток во рту. Так он поможет справиться с неприятным запахом.

Специи и травы

Если у вас на кухне есть натуральные специи и травы, они тоже помогут справиться с перегаром. В них, как и в кофе, содержатся натуральные масла и ароматизаторы. Лучше всего для этой цели подойдет мускатный орех, укроп или петрушка. Однако, если вам все равно, чем перебивать запах перегара, можете попробовать лук и чеснок.

Дыхательные упражнения

Попробуйте сделать дыхательную гимнастику, чередуя глубокие вдохи и выдохи. Наркологи называют это упражнение "вентиляция легких". Врачи говорят, что с помощью этого упражнения человек будет выдыхать меньше перегара, соответственно, запах начнет уходить.