Названы продукты, снижающие риск болезней сердца и сосудов 

Частое употребление крестоцветных овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Heilpraxisnet со ссылкой на специалистов.

Отмечается, что прогрессирующего накопления жира, кальция и других веществ на внутренних стенках артерий приводит к уменьшению кровотока, что в свою очередь увеличивает опасность инсульта или инфаркта. Включение в рацион таких продуктов, как белокочанная, брюссельская капуста, цветная капуста и брокколи существенно снижает количество таких отложений.

В частности, у людей, которые едят в среднем более 45 граммов крестоцветных овощей в день, риск серьезной кальцификации становится на 46% процентов ниже по сравнению с контрольной группой.

По словам ученых, положительный эффект этих продуктов связан с содержанием в них таких полезных веществ, как флавонолы и пектин, а также витамин К.