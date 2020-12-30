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Золотые правила, как не потерять зрение 

Даня Виттиг 8 часов назад
К сожалению, не только возраст влияет на ухудшение зрения. Например, сильный стресс может повлиять на резкое падение зрения, поэтому так важно следить за своим психологическим здоровьем. "Рамблер" собрал самые действенные советы, которые помогут сохранить здоровье глаз.

Спите крепко

Сон важен для здоровья всего организма. Недостаток отдыха может привести к проблемам зрительного нерва, из-за чего глаза начнут видеть значительно хуже. Поэтому спать необходимо не менее восьми часов в сутки, причем делать это лучше всего в темном и хорошо проветриваемом помещении.

Занимайтесь спортом

Спорт также помогает поддерживать весь организм в тонусе. Но для глаз существует отдельная гимнастика, которая провоцирует приток крови к клеткам. Совершайте круговые движения глазами, а также меняйте фокус зрения с близких объектов на дальние. В таком случае вероятность развития заболеваний сетчатки или хрусталика значительно снижается. Упражнения также помогают сохранить остроту зрения.

Делайте перерывы

Каждый час работы за компьютером час-два, необходимо делать перерыв. Лучше всего, выходить на воздух или смотреть в окно, чтобы видеть дневной свет и горизонт. Такой способ занимает не более трех минут и помогает глазам отдохнуть.

Питание

Сбалансированное питание поможет поддерживать зрение в норме. В вашем рационе должно быть много овощей и фруктов. Не забывайте про жирную морскую рыбу и орехи. Каждый год курсами нужно принимать витамины с лютеином, а также капсулы рыбьего жира.

Откажитесь от вредных привычек

Курение больше всего влияет на зрение. Никотин разрушает слизистую глаз и повышает давление глазного яблока, все это ведет к поражению глазного нерва и ухудшению зрения.
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ЗОЖ , Видео
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