Удаленная работа, онлайн-доставки и обилие гаджетов, с которыми мы проводим сутки напролет, негативно отразились на нашем образе жизни. Человек все меньше двигается и все больше времени проводит в кровати. "Рамблер" выяснил, что будет с организмом, если постоянно лежать.

Первые эксперименты такого рода проводили еще в Советском Союзе. Существует даже рекорд, когда сотрудники научного института провели в постели 370 дней. Эксперименты такого рода проводились, чтобы выяснить влияние гравитации на организм.

Но за экспериментом, проводимым в лаборатории, следили врачи. А дома за нашей активностью не следит никто. А жаль!

В условиях полной неподвижности теряется около 3% всей мышечной массы в сутки, затем начинает развиваться атрофия мышцы. Постепенно начинаются проблемы с кровеносной системой: нагрузка на сердце и сосуды повысится, а ток крови будет идти медленнее.

Если наши мышцы не работают, то нарушается механизм проталкивания венозной крови. Кровь начинает сворачиваться и превращается в тромб, который оторвавшись, приводит к смерти. Для образования тромба здоровому человеку достаточно нескольких дней лежания в кровати.

Недостаток движения приведет к набору веса, это также отразится на выводе шлаков из организма и приведет к запорам. Для нормальной дефекации человеку также нужно движение и хороший тонус мышц передней брюшной стенки.

Отсутствие баланса работы и отдыха скажется на нарушении режима сна, появлении головных болей, апатии и ухудшении работы мозга.