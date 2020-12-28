Зачем китайцы ежедневно пьют горячую воду 

Пить теплую воду натощак или холодную тогда, когда жарко, привыкли все, а вот китайцы отдают предпочтение горячей жидкости. Приучаются они к этому с самого детства. О том, зачем они это делают, читайте в материале «Рамблера».

Китайцы считают горячую воду прекрасным средством профилактики всех болезней: согласно их мнению, она способна улучшить работу ЖКТ, помочь понизить температуру и облегчить головную боль, выводить из организма токсины и успокоить нервы, да и в целом способствует омоложению организма.

Вода должна быть умеренно горячей: около 40-50°С. Пить жидкость необходимо маленькими глотками, лучше сидя. Рекомендованная норма в день — 2— 2,5 литра воды.