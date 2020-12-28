Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Зачем китайцы ежедневно пьют горячую воду 

Александра Нечаева 9 часов назад
Зачем китайцы ежедневно пьют горячую воду
Фото: Depositphotos
Пить теплую воду натощак или холодную тогда, когда жарко, привыкли все, а вот китайцы отдают предпочтение горячей жидкости. Приучаются они к этому с самого детства. О том, зачем они это делают, читайте в материале «Рамблера».
Китайцы считают горячую воду прекрасным средством профилактики всех болезней: согласно их мнению, она способна улучшить работу ЖКТ, помочь понизить температуру и облегчить головную боль, выводить из организма токсины и успокоить нервы, да и в целом способствует омоложению организма.
Вода должна быть умеренно горячей: около 40-50°С. Пить жидкость необходимо маленькими глотками, лучше сидя. Рекомендованная норма в день — 2— 2,5 литра воды.
Видео дня. Что такое новогодний панкреатит
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение