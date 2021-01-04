Почему опасно долго лежать в горячей ванной 

Самый бюджетный способ «прийти в себя» и расслабиться — это принять горячую ванную. Вода помогает снять усталость и избавиться от тревожных мыслей. Правда, врачи все чаще советуют отказаться от продолжительного лежания. «Рамблер» выяснил, почему.

Нагрузка на сердце

Горячие ванны категорически противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Правда, нагрузка на сердце настолько велика, что придерживаться правил придется не только людям с отклонениями. Принимать горячую ванну такую ванну можно не чаще одного раза в неделю и не дольше 10 минут. Во время процедуры нельзя погружаться в воду по плечи. Лучше погреться в положении сидя, а опускаться под воду, когда вода остынет.

Давление

Существует мнение, что ванна может наполнить энергией, так как расширяет сосуды. Однако происходит так далеко не всегда. Давление может как повыситься, так и понизиться. В таком случае человек может начать испытывать головокружение, тошноту и в какой-то момент просто потерять сознание, что довольно опасно.

Бесплодие

Горячая ванна способствует женскому и к мужскому бесплодию. Сперматозоиды плохо переносят высокие температуры и погибают, также опасно развитие блезни яичек. В случае с женщинами, высокая температура нарушает кровообращения в половых органах, что затрудняет прикрепление яйцеклетки к матке. Горячие ванны противопоказаны беременным женщинам, а также при цистите и других болезнях мочеповолой системы.