Врачи назвали обязательный состав «новогодней аптечки» 

Терапевт Людмила Лапа рассказала, какие лекарства необходимо подготовить к празднованию Нового года.
По ее словам, самые важные препараты в "новогодней аптечке" — аспирин и сорбенты.
"Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным",
— сказала она в комментарии RT.
Врач также напомнила, что любое злоупотребление едой сгущает кровь и перегружает печень, поэтому в период праздников необходимо иметь под рукой лекарства для разжижения крови.