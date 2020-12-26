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Врачи назвали обязательный состав «новогодней аптечки» 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
Врачи назвали обязательный состав «новогодней аптечки»
Фото: Depositphotos
Терапевт Людмила Лапа рассказала, какие лекарства необходимо подготовить к празднованию Нового года.
По ее словам, самые важные препараты в "новогодней аптечке" — аспирин и сорбенты.

"Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным",

— сказала она в комментарии RT.
Врач также напомнила, что любое злоупотребление едой сгущает кровь и перегружает печень, поэтому в период праздников необходимо иметь под рукой лекарства для разжижения крови.
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