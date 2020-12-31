Чем опасно запивать алкоголь 

Алкоголь пагубно влияет на организм, об этом говорят все врачи и ученые. Больше всего люди страдают от того, что с ними происходит на следующий день после бурного застолья. Однако дело не всегда в большом количестве выпитого. Часто опасное воздействие на организм обусловлено тем, что люди неправильно запивают спиртное. В некоторых случаях смешивание алкогольных и безалкогольных напитков может быть опасно. "Рамблер" рассказывает, чем люди только усиливают вредное воздействие на организм.

Энергетики

Популярные коктейли содержат в себе алкоголь и энергетические напитки. Благодаря их составу человек может танцевать всю ночь, а также быстрее пьянеет. На самом деле комбинация спиртного и энергетического напитка может быть очень опасной из-за нагрузки на сердце. Алкоголь учащает сердцебиение, а тонизирующие напитки только усугубляют эту ситуацию. В итоге на следующее утро у человека поднимается давление, начинается тахикардия и аритмия, а из-за этого могу развиться хронические заболевания сердца и сосудов. В эту же группу входит кофе и зеленый чай, поэтому если вы планируете такие комбинации во время застолья, то от них лучше отказаться совсем.

Сладкие соки и газированные напитки

Сахар и углекислый газ помогает алкоголю быстрее всасываться в организм, из-за чего человек быстрее пьянеет. Кроме того, все это негативно влияет на желудок и поджелудочную. Эти напитки повышают кислотность, из-за чего появляется боль и тошнота. Даже, если вы решили заменить пикетированный сок на свежевыжатый, это не улучшит ваше положение. Единственным соком, который сочетается с алкоголем, считается томатный, если употреблять его в малых количествах. Все остальное остается под запретом.