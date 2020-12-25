Как по ногам определить, грозит ли вам инфаркт 

Основная причина инфарктов и инсультов — сердечно-сосудистые заболевания. Именно поэтому необходимо следить за здоровьем сосудов. Большинство случаев инфарктов и инсультов, по утверждению специалистов, можно предупредить. Например, стоит вовремя обратить внимание на некоторые признаки проблем с артериями. Проверить здоровье сосудов можно самому с помощью простого теста. О том, как это сделать, читайте в материале «Рамблера».

Лягте на спину, ноги поднимите вверх под углом 45°, пятки прислоните к стене. Оставайтесь в таком положении несколько минут, после чего оцените цвет ваших стоп. Если ноги оттенок кожи не изменился, все в порядке, ваши сосуды в отличном состоянии. Сильно же побледневшие стопы и пальцы сигнализируют о забитых артериях и плохом кровотоке в конечностях.

Ноги у руки снабжают кровью периферические артерии, если они закупориваются, мышцы не получают достаточное количество кислорода, человек начинает испытывать боль, онемение. Такое состояние врачи именуют ЗПА (заболевание периферических артерий). С течением времени ЗПА, если его не лечить, с большой долей вероятности приведет к инфаркту или инсульту.