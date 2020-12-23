Как прийти в себя после новогоднего застолья

Диетолог Ли Холмс рассказала, как поддерживать свое здоровье во время праздников. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам врача, в праздничные дни важно хорошо высыпаться. Сон должен длиться 7-8 часов в сутки. Также необходимо каждый день делать зарядку, получать умеренное количество витамина D и следить за питанием. Так, диетолог посоветовал ограничить употребление алкоголя, а в некоторые праздничные дни полностью отказаться от спиртного.

Кроме того, чтобы сохранить хорошее самочувствие, не стоит переедать сладкого. Сахар негативно влияет на иммунную систему. Ли Холмс призвала отказаться от газировки и соков в пакетах.

Еще одно правило — следить за водным балансом организма, чтобы не допустить обезвоживания. По словам врача, нужно выпивать до 2 литров воды в день.

Чтобы помочь своему организму, стоит включить в рацион богатые антиоксидантами продукты: лук, чеснок, лук-порей, баклажаны, тыква, виноград и морковь, а также содержащие цинк говядину, тыквенные семечки, баранину и шпинат.