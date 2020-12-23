Врач рассказал, как пить чай без вреда для здоровья 

Любимое времяпрепровождение для многих — чашка ароматного чая. Когда любимый напиток может быть опасным, узнал портал aif.ru

По словам врача-эндокринолога высшей категории Елены Губкиной, у каждого из вида чая есть свои полезные свойства и противопоказания. В зеленом больше всего полезных микроэлементов и антиоксидантов. При этом зеленый чай противопоказан гипертоникам и людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Черный чай не стоит пить перед сном. Кроме того, с осторожностью пить черный чай нужно беременным женщинам. Врач отмечает, что содержащийся в напитке кофеин усиливает сердцебиение, увеличивая нагрузку на сердце. Мочегонный эффект усиливает нагрузку на почки.

Красный чай — это тот же зеленый, просто с другой технологией производства. Под воздействием температуры лист темнеет. Этот вид чая снимает раздражительность, снижает уровень холестерина и освежает дыхание.

Пуэр полезно пить во время приема жирной пищи. Тот чай снижает уровень холестерина и помогает предотвратить несварение желудка.

Какому бы виду чая вы не отдали предпочтение, есть ряд правил, которые нужно соблюдать, чтобы не навредить здоровью. Две-три чашки в день — этого количества чая достаточно, чтобы поднять тонус. Главное не заваривать слишком крепкий чай. Выбирайте качественный чайный лист. Кроме того, чай не может полностью восполнить питьевой баланс, поэтому важно пить еще и чистую воду.