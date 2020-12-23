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Как распознать дефицит кислорода в крови при помощи пальцев 

Александра Нечаева 50 минут назад
Как проверить кислород в крови при помощи пальцев
Фото: Depositphotos
За состоянием своего здоровье необходимо наблюдать постоянно, а не только тогда, когда вы начинаете себя плохо чувствовать. Есть даже специальные тесты, которые могут помочь заподозрить у себя серьезное заболевание до появления первых выраженных симптомов. О том, например, как можно распознать низкое содержание кислорода в крови, читайте в материале «Рамблера».
Стоит сразу оговориться, что тесты тестами, но ставить диагнозы самому себе точно не стоит, это может быть просто опасно. Проведенный тест может стать лишним напоминанием, что вам необходимо обратиться к специалисту.
Итак, приступим.
Согните фаланги указательных пальцев и прижмите их ногтями друг к другу. Между ногтевыми пластинами в идеале должен остаться просвет, по форме напоминающий маленький ромб. Если вы его видите, вероятнее всего, дефицитом кислорода в крови вы не страдаете, а сердце и сосуды у вас здоровы. В случае, если зазора между ногтями вы не обнаружили, есть повод насторожиться. У вас может быть симптом барабанных палочек: утолщение фаланг пальцев, являющийся следствием низкого содержания кислорода в крови.
Причин такого дефицита может быть очень много: от заболеваний сердца до проблем с легкими. Не откладывайте визит к врачу и пройдите полное обследование.
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ЗОЖ
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