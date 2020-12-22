Какой симптом предупреждает о высоком холестерине в крови 

Эксперты отмечают, что на опасно высокий показатель «плохого» холестерина может указывать сильная усталость.

Как сообщает британское онлайн-издание Express , врачи-кардиологи неоднократно повторяли, что высокий «плохой» холестерин — одна из основных причин проблем с сердцем и инсульта. Определить его высокий уровень можно по анализу крови, однако на проблему также могут указывать такие симптомы, как тошнота, боль в груди, стенокардия, боль в шее и челюсти, холодные и немеющие конечности.

Однако есть и еще один весьма нетривиальный признак высокого холестерина — это сильная, ничем не обоснованная усталость даже после небольшого напряжения сил, часто она сопровождается одышкой.

Держать этот показатель под контролем можно не только при помощи лекарств, на начальном этапе ключевую роль играет диета.

Врачи рекомендуют снизить до минимума или исключить полностью животный жир, то есть свинина, баранина под запретом, стоит исключить любые субпродукты и молочные продукты с высокой жирностью (максимально разрешенная — 5%), допускается употребление нежирного сыра, а вот соусы на основе сливочного масла, сметаны и майонеза запрещены. Пищу лучше не жарить, а запекать, варить и тушить.