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Почему так важно спать в темноте 

Александра Нечаева 2 часа назад
Почему так важно спать в темноте
Фото: Depositphotos
Хороший сон в темноте — это один из секретов крепкого здоровья и прекрасного внешнего вида. Но многие даже не подозревают, насколько важен сон в полной темноте. Из материала «Рамблера» вы узнаете, по какой причине стоит отказаться от ночников и других источников света во время сна.
Человеческий организм имеет «встроенные» биологические часы, контролирующие очень важные процессы, происходящие в нашем теле. К таким процессам относится выработка гормона мелатонина, способного вырабатываться лишь в полной темноте. Недостаток мелатонина может привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем: ослабление иммунитета, гипертония, ожирение, болезни сердца и даже риск образования злокачественных опухолей увеличивается.
Циркадный ритм оповещает нас, когда необходимо идти спать (когда темнеет), а в какое время просыпаться (когда светает). За биологические отвечают особые клетки внутри гипоталамуса, реагирующие на освещение. Свет стимулирует эти клетки, когда приходит время просыпаться: температура тела начинает подниматься, увеличивается синтез кортизола. Недостаток же света запускает обратный процесс и усиливает синтез мелатонина.
Ночное освещение в виде даже не слишком яркой лампы или включенного телевизора приводит к тому, что в организме возникает гормональный дисбаланс, который опасен не только нарушениями сна, но и другими проблемами со здоровьем. Усиление синтеза кортизола в ночное время провоцирует голод, а также запускает в организме реакции, которые могут привести к развитию различных воспалительных процессов.
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