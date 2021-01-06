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Вино и сыр предотвращают старческое слабоумие: правда или миф 

Мира Маркина 5 часов назад
Вино и сыр предотвращают слабоумие: правда или миф
Фото: depositphotos.com
Врачи из года в год не устают нам твердить о том, что для поддержания здоровья и долгих лет жизни нужно отказаться от употребления спиртного. Однако следует ли слепо доверять этим словам? Разбирался "Рамблер".
Не так давно ученые из США провели масштабное исследование и проанализировали связь рациона и ухудшения когнитивных способностей у пожилых людей. Как оказалось, еда может напрямую влиять на развитие деменции.
Специалисты изучили данные 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет, которые находятся в британской медицинской базе UK Biobank. Доступ к ней могут получить ученые со всего мира. В данной базе находится информация о генетических и других особенностях 500 тысяч пациентов из Великобритании.
Участники исследования трижды проходили тест на подвижный интеллект (FIT): в 2006 году, в 2012-м и в 2016-м. Ухудшение подвижного интеллекта напрямую связано с возрастом, а FIT демонстрирует, как человек "соображает на лету".
Вдобавок к этому, добровольцы ответили на вопросы о своем питании. В своих анкетах они подробно рассказали, как часто употребляют фрукты, сырые овощи и салаты, рыбу, мясо, сыр, хлеб и хлопья. Кроме того, они указали напитки, которые входят в их рацион: чай, кофе, пиво, сидр, вино, шампанское и ликеры.
Проанализировав полученные данные, ученым удалось сделать несколько выводов. Согласно первому из них, сыр лучше других продуктов защищает человека от возрастных когнитивных нарушений. Второй гласит, — употребление красного вина положительно влияет на когнитивные функции.
Кроме того, эксперты установили, что, если пенсионер будет еженедельно есть баранину и откажется от другого красного мяса, он сможет улучшить свои когнитивные способности. А вот чрезмерное употребление соли противопоказано лишь тем, кто же испытывает умственные проблемы.
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