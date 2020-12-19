Как избежать похмелья в Новый год 

В новогоднюю ночь даже самые ярые противники алкоголя подчас позволяют себе выпить несколько бокалов шампанского. Что уж говорить о тех, кто в целом неравнодушен к спиртному? Однако нередко несколько часов застолья оборачиваются жутким похмельем утром 1-го января. Как избежать его и при этом не отказывать себе в выпивке? Выяснял "Рамблер".

Остерегайтесь жирной пищи

Жирная пища поможет создать "пленку", которая будет некоторое время сдерживать алкоголь. Однако в определенный момент эта пленка порвется, и все выпитое вами спиртное резко и в большом количестве попадет в кровь.

Активированный уголь

Один из самых народных и проверенных методов — перед застольем следует выпить 1 таблетку активированного угля на 10 килограмм своего веса. Это средство поможет вам и от переедания и от похмелья, однако все равно следите за количеством выпитого, — это поможет наверняка избежать неприятных последствий.

Пейте много воды

После каждой опрокинутой рюмки выпивайте, как минимум, полстакана воды. Вода в больших количествах поможет предотвратить обезвоживание, избавит от "сушняка" на утро, а также от изматывающей головной боли.