Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Как избежать похмелья в Новый год 

Мира Маркина 4 часа назад
Как избежать похмелья в Новый год
Фото: depositphotos.com
В новогоднюю ночь даже самые ярые противники алкоголя подчас позволяют себе выпить несколько бокалов шампанского. Что уж говорить о тех, кто в целом неравнодушен к спиртному? Однако нередко несколько часов застолья оборачиваются жутким похмельем утром 1-го января. Как избежать его и при этом не отказывать себе в выпивке? Выяснял "Рамблер".

Остерегайтесь жирной пищи

Жирная пища поможет создать "пленку", которая будет некоторое время сдерживать алкоголь. Однако в определенный момент эта пленка порвется, и все выпитое вами спиртное резко и в большом количестве попадет в кровь.

Активированный уголь

Один из самых народных и проверенных методов — перед застольем следует выпить 1 таблетку активированного угля на 10 килограмм своего веса. Это средство поможет вам и от переедания и от похмелья, однако все равно следите за количеством выпитого, — это поможет наверняка избежать неприятных последствий.

Пейте много воды

После каждой опрокинутой рюмки выпивайте, как минимум, полстакана воды. Вода в больших количествах поможет предотвратить обезвоживание, избавит от "сушняка" на утро, а также от изматывающей головной боли.
Видео дня. Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
Комментарии 3
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение