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В Минздраве назвали два повода для выпивки 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 1 час назад
В Минздраве назвали два повода для выпивки
Фото: РИА "ФедералПресс"
Есть два единственных повода, чтобы выпить алкоголь. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками»,

— пояснил Брюн.
По его словам, выпить шампанское в новогоднюю ночь можно. Это своеобразный ритуал, главное не злоупотреблять спиртным. Также эксперт добавил, что чем чаще человек употребляет алкоголь, тем больший вред он наносит своему здоровью, пишет РИА Новости. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам назвали алкоголь, который не стоит смешивать с другими напитками. Это виноградные и зерновые напитки.
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