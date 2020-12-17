В каком возрасте спиртное особенно бьет по здоровью

«Чрезмерное употребление алкоголя во время беременности может вызвать у плода расстройство, связанное с уменьшением объема мозга и когнитивными нарушениями. Даже малое или умеренное употребление алкоголя во время беременности в значительной степени связано с ухудшением психологических и поведенческих результатов у потомства».
«Исследования показывают, что переход к пьянству в подростковом возрасте связан с уменьшением объема коры мозга и функциональной связности, также ослабляется развитие белого вещества».
«Доказано, что у пожилых людей расстройства, связанные с употреблением алкоголя, являются одним из самых сильных факторов риска для развития всех типов деменции (особенно с ранним началом) по сравнению с другими установленными факторами риска. Алкоголь в этом аспекте даже критичнее, чем гипертония и курение».