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В каком возрасте спиртное особенно сильно бьет по здоровью 

Мира Маркина 3 часа назад
В каком возрасте спиртное особенно бьет по здоровью
Фото: depositphotos.com
Австралийские ученые провели исследование и раскрыли три категории людей, наиболее чувствительных к вредным свойствам спиртного. Подробнее о тех, кому от алкоголя нужно держаться подальше, — в материале "Рамблера".
В первую очередь исследователи из университета в Новом Южном Уэльсе рассказали об очевидном. Они напомнили, что алкоголь, который употребляет беременная женщина, крайне пагубно сказывается на ее еще не рожденном ребенке:

«Чрезмерное употребление алкоголя во время беременности может вызвать у плода расстройство, связанное с уменьшением объема мозга и когнитивными нарушениями. Даже малое или умеренное употребление алкоголя во время беременности в значительной степени связано с ухудшением психологических и поведенческих результатов у потомства».

Вторая группа алкогольного риска — молодые люди от 15 до 19 лет:

«Исследования показывают, что переход к пьянству в подростковом возрасте связан с уменьшением объема коры мозга и функциональной связности, также ослабляется развитие белого вещества».

Помимо юношей и девушек беспокоиться о количестве выпитого алкоголя стоит пенсионерам. По мнению специалистов, чем чаще люди в возрасте выпивают, тем у них больше риск развития слабоумия:

«Доказано, что у пожилых людей расстройства, связанные с употреблением алкоголя, являются одним из самых сильных факторов риска для развития всех типов деменции (особенно с ранним началом) по сравнению с другими установленными факторами риска. Алкоголь в этом аспекте даже критичнее, чем гипертония и курение».

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