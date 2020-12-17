В каком возрасте спиртное особенно бьет по здоровью

Австралийские ученые провели исследование и раскрыли три категории людей, наиболее чувствительных к вредным свойствам спиртного. Подробнее о тех, кому от алкоголя нужно держаться подальше, — в материале "Рамблера".

В первую очередь исследователи из университета в Новом Южном Уэльсе рассказали об очевидном. Они напомнили, что алкоголь, который употребляет беременная женщина, крайне пагубно сказывается на ее еще не рожденном ребенке:

«Чрезмерное употребление алкоголя во время беременности может вызвать у плода расстройство, связанное с уменьшением объема мозга и когнитивными нарушениями. Даже малое или умеренное употребление алкоголя во время беременности в значительной степени связано с ухудшением психологических и поведенческих результатов у потомства».

Вторая группа алкогольного риска — молодые люди от 15 до 19 лет:

«Исследования показывают, что переход к пьянству в подростковом возрасте связан с уменьшением объема коры мозга и функциональной связности, также ослабляется развитие белого вещества».

Помимо юношей и девушек беспокоиться о количестве выпитого алкоголя стоит пенсионерам. По мнению специалистов, чем чаще люди в возрасте выпивают, тем у них больше риск развития слабоумия: