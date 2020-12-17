Привычки, которые губят наши почки 

Состояние почек определяет здоровье всего организма, поэтому важно заботиться о том, чтобы они правильно и четко выполняли свои функции. И даже если вам кажется, что ваши почки работают, как часы, вполне возможно, это не так. О том, какие наши привычки (иногда вполне безобидные) угрожают здоровью почек, читайте в материале «Рамблера».

Пассивный образ жизни

Если вы мало двигаетесь и много времени проводите сидя (привет офисным работникам), в почках могут образовываться застои. Чтобы этого избежать и восстановить циркуляцию крови, необходимо в течение дня вставать из-за стола и делать небольшую разминку.

Избыток кофеина

За привычку пить много кофе почки вряд ли скажут вам спасибо. Кофеин обладает мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию организма. Почки работают «вхолостую», при этом на них увеличивается нагрузка.

Прием лекарств

Несмотря на увещевания докторов, мы часто сами себе «назначаем» лечение. Действительно, не бежать же к доктору всякий раз, когда у тебя, скажем, болит голова! Купили в аптеке обезболивающее, которое, согласно рекламе, тотчас избавит вас от недомоганий, приняли волшебную таблетку и все в порядке. Ну что может страшного произойти? Между тем, некоторые лекарства могут оказывать весьма негативное влияние на почки. В итоге бесконтрольный прием лекарств может запросто привести к почечной недостаточности. Будьте осторожны! Консультируйтесь со специалистами при выборе лекарственных препаратов и обязательно читайте инструкции применения.

Недостаток сна

Обновление тканей почек происходит в ночное время, а значит, если вы постоянно не досыпаете, этот процесс не будет корректным. Это, в свою очередь, может привести к нарушениям в работе почек.

Вредные привычки

Употребление алкоголя обезвоживает организм, увеличивается нагрузка на почки, что не может не сказаться на их здоровье. Курение же может стать причиной развития почечной недостаточности.