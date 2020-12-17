Нарколог назвал безвредную дозу алкоголя 

Психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал долю алкоголя, которая можно считать безвредной. При этом он подчеркнул, что злоупотребление спиртным может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщает НСН.

Врач высказался после изучения доклада экспертов проекта «Трезвая Россия», согласно которому к 2050 году численность населения России сократится до 125 миллионов из-за употребления алкоголя и наркотиков. Однако Ковтун выразил надежду, что это самый худший прогноз.

По словам нарколога, подсчитать точное количество употребляющих алкоголь людей и его объемы, невозможно. Вместе с тем он назвал дозу спиртного, которая безвредна для организма.

«Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — сказал Ковтун.

Специалист также опроверг миф о пользе красного вина.