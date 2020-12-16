Как правильно бросить курить 

"Курение убивает" — эта фраза слышится буквально из каждого утюга. При этом мало на кого она оказывает влияние. Люди не бросают пагубную привычку, которая формировалась у них годами. И дело не в том, что им нравится — они просто не могут.

Курение — это зависимость, распрощаться с которой не так-то легко. В конце-концов можно бросить, а потом сорваться. Чтобы этого не случилось, прекращать курить нужно правильно. Смотрите видео и узнаете, как это сделать.