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Нарколог назвал безвредную дозу алкоголя 

Lenta.ru и ещё 7 16 декабря 2020
Нарколог назвал безвредную дозу алкоголя
Фото: lenta.ru
Психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал долю алкоголя, которая может считаться безвредной для россиян. Вместе с тем он подчеркнул, что злоупотреблением спиртным может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщает НСН.
Врач прокомментировал доклад экспертов проекта «Трезвая Россия», согласно которому к 2050 году численность населения России может снизиться до 125 миллионов человек из-за употребления алкоголя и наркотиков. Как отметил Ковтун, ситуация стала лучше, чем 15-20 лет назад, и выразил надежду, что такой прогноз не сбудется.
По словам нарколога, подсчитать точное количество употребляющих алкоголь людей и его объемы, невозможно. Вместе с тем он назвал дозу спиртного, которая безвредна для организма. «Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — сказал Ковтун.
Специалист усомнился в заявлениях о пользе красного вина. По его мнению, так говорят либо его любители, либо связанные с его производителями люди.
Ранее эксперты «Трезвой России» раскрыли отношение россиян к алкоголю. Согласно их докладу, более 85 процентов (76 миллионов) трудоспособных россиян признались в употреблении алкоголя. В документе отмечается, что под основным ударом находится трудоспособное население страны, то есть 89,6 миллиона человек или 61 процент от всего населения. По данным проекта, в России систематическое потребление алкоголя среди молодежи выросло до 69 процентов.
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ЗОЖ , Александр Ковтун
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