Как понять, что вам срочно нужно сдать анализы на витамины

В условиях пандемии, холодов и постоянных стрессов особенно важно держать свой организм под контролем. К тому же, образ жизни и питание современного человека зачастую оставляют желать лучшего.

Во многих случаях организм страдает от нехватки определенной группы этих полезных веществ. При этом, как выяснил "Рамблер", самостоятельно можно понять, когда стоит срочно обратиться к врачу и провериться на витаминную недостаточность.

Так, "неполадки" можно заметить по состоянию кожи. Насторожить должны сухие шелушащиеся частички эпидермиса, постоянно трескающиеся губы, внезапное появление угревой сыпи появление воспаленных участков кожи, больших синяков, а также трещинки и язвочки в углах рта. или необычная реакция на украшения или одежду.

Тусклые ломкие ногти, ямочки и пятна на ногтевой пластине, выпадение волос, неожиданное появление перхоти, седины, зуд кожи головы, язвочки и прыщики на коже головы также сигнализируют о серьезной нехватке определенных витаминов.

Авитаминоз сказывается и на глазах. Самый серьезный признак —

снижение зрения, особенно в темное время суток. Иногда следствием недостатка витаминов становится двоение в глазах, непереносимость яркого и белого света.

О недостатке витаминов говорят отеки на руках и ногах, онемение, внезапное опухание суставов, онемение, боли в мышцах, судороги и плохая координация движения.

На авитаминоз реагирует и нервная система. Среди симптомов — невозможность сконцентрироваться, депрессия, апатия, раздражительность и бессонница.

На сбой в организме указывает и желудочно-кишечный тракт. Насторожить должны поносы, запоры, изменение вкусовых пристрастий, повышение уровня холестерина в крови, тошнота.

"Назначать" себе витамины самостоятельно не стоит, однако следует обратиться к врачу, сдать анализы и решить, как пополнять запасы витаминов в организме.