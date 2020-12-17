Назван способ защититься от излучения смартфона

Влияние мобильного телефона на здоровье человека неоднократно исследовалось, причем полученные данные интерпретировались зачастую противоположным образом. Основной вред от мобильного телефона — это электромагнитное излучение, как в момент разговора по телефону, так и в то время, когда он находится близко к нашему телу. Степень вреда определяется тем, как часто человек пользуется устройством и как близко к нему оно находится в течение дня, рассказал агентству "Прайм" врач-невролог, врач-нейрохирург "СМ-Клиника" Марат Якупов.

"Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость", — отмечает врач.

Доказано, что чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск генетических мутаций в ядрах наших клеток, что часто приводит к онкологическим заболеваниям. Электромагнитные волны также провоцируют нагревание внутренних тканей. Мобильное устройство вырабатывает опасное излучение, которое поглощается сетчаткой глаза, головным мозгом, структурами слухового, вестибулярного и зрительного аппаратов, поясняет он.

Чтобы снизить вред мобильных телефонов на организм человека, Якупов советует не использовать прибор слишком часто и не класть рядом с собой.

"При покупке нового девайса подберите модель с наименьшей мощностью и не носите мобильный в карманах",

— рекомендует врач.

Он добавляет, что не стоит долго разговаривать по телефону. Чем короче разговор, тем меньше негативное влияние.

"Если же необходимо провести переговоры, не забывайте о рекомендуемом перерыве в 15 минут. На ночь телефон лучше вообще выключать. Ночных бесед быть не должно, а будильник срабатывает и при выключенном устройстве",

— отмечает Якупов.

И наконец, подносите мобильный к голове только после того, как вызываемый абонент ответит. Режим вызова — самый сильный период вредного излучения, заключил врач.