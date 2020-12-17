Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал, как защититься от вредного излучения смартфона 

Прайм и ещё 7 8 часов назад
Назван способ защититься от излучения смартфона
Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев
Влияние мобильного телефона на здоровье человека неоднократно исследовалось, причем полученные данные интерпретировались зачастую противоположным образом. Основной вред от мобильного телефона — это электромагнитное излучение, как в момент разговора по телефону, так и в то время, когда он находится близко к нашему телу. Степень вреда определяется тем, как часто человек пользуется устройством и как близко к нему оно находится в течение дня, рассказал агентству "Прайм" врач-невролог, врач-нейрохирург "СМ-Клиника" Марат Якупов.

"Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость", — отмечает врач.

Доказано, что чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск генетических мутаций в ядрах наших клеток, что часто приводит к онкологическим заболеваниям. Электромагнитные волны также провоцируют нагревание внутренних тканей. Мобильное устройство вырабатывает опасное излучение, которое поглощается сетчаткой глаза, головным мозгом, структурами слухового, вестибулярного и зрительного аппаратов, поясняет он.
Чтобы снизить вред мобильных телефонов на организм человека, Якупов советует не использовать прибор слишком часто и не класть рядом с собой.

"При покупке нового девайса подберите модель с наименьшей мощностью и не носите мобильный в карманах",

— рекомендует врач.
Он добавляет, что не стоит долго разговаривать по телефону. Чем короче разговор, тем меньше негативное влияние.

"Если же необходимо провести переговоры, не забывайте о рекомендуемом перерыве в 15 минут. На ночь телефон лучше вообще выключать. Ночных бесед быть не должно, а будильник срабатывает и при выключенном устройстве",

— отмечает Якупов.
И наконец, подносите мобильный к голове только после того, как вызываемый абонент ответит. Режим вызова — самый сильный период вредного излучения, заключил врач.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Прайм: последние новости
Минздрав Британии рассказал об обнаружении нового варианта коронавируса Минздрав Британии рассказал об обнаружении нового варианта коронавируса Вирусолог из Уханя предупредила о новых видах коронавирусов Вирусолог из Уханя предупредила о новых видах коронавирусов Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус Российские врачи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение