Что произойдет с телом, если отказаться от кофе 

Кофе по утрам стал привычным ритуалом для многих людей. Этот напиток не только имеет приятные вкус и аромат, но и бодрит, помогая начать нелегкий трудовой день. «Рамблер» расскажет, что будет с телом, если отказаться от кофе.

Как правило, человек решает отказаться от кофеина после того, как понимает, что появилась зависимость от «черного варева». Безусловно, существуют куда более тяжелые и опасные зависимости, однако не забывайте, что кофеин — наркотик.

Как и при любой зависимости, отказ от кофеина может привести к появлению симптомов синдрома отмены. Они проявляются по мере того, как тело адаптируется к отсутствию кофеина в кровотоке. Исследования показали, что, когда потребление кофеина прекращается, изменяется скорость, с которой кровь перемещается к мозгу. Последствия различны: головная боль, сонливость, значительное снижение активности. Так как без кофеина кровь начинает быстрее поступать в мозг, то обычно симптомом кофеиновой абстиненции является головная боль. Нередко также появляется усталость, которая связана с изменением электрической активности мозга.

Также было обнаружено, что внезапное сокращение потребления кофеина приводит к тому, что мозг наполняется аденозином и дофамином, — гормонами, связанными с умственной активностью и регуляцией настроения. Это может временно нарушить химический баланс в мозге.

головные боли;

усталость и вялость;

плохое настроение и раздражительность;

вялый кишечник или запоры;

депрессия;

мышечные судороги или скованность;

плохая концентрация или спутанность сознания;

бессонница;

тревожность. Наиболее распространенными симптомами, связанными с кофеиновой абстиненцией, являются:

Спустя некоторое время эти симптомы пропадут, и вы заметите, что чувствуете себя прекрасно без «черного варева». Жизнь «после кофе» существует. И она более здоровая и стабильная. Есть способы взбодриться без очередной чашечки эспрессо.