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Что произойдет с телом, если отказаться от кофе 

Катерина Саломе 2 часа назад
Кофе по утрам стал привычным ритуалом для многих людей. Этот напиток не только имеет приятные вкус и аромат, но и бодрит, помогая начать нелегкий трудовой день. «Рамблер» расскажет, что будет с телом, если отказаться от кофе.
Как правило, человек решает отказаться от кофеина после того, как понимает, что появилась зависимость от «черного варева». Безусловно, существуют куда более тяжелые и опасные зависимости, однако не забывайте, что кофеин — наркотик.
Как и при любой зависимости, отказ от кофеина может привести к появлению симптомов синдрома отмены. Они проявляются по мере того, как тело адаптируется к отсутствию кофеина в кровотоке. Исследования показали, что, когда потребление кофеина прекращается, изменяется скорость, с которой кровь перемещается к мозгу. Последствия различны: головная боль, сонливость, значительное снижение активности. Так как без кофеина кровь начинает быстрее поступать в мозг, то обычно симптомом кофеиновой абстиненции является головная боль. Нередко также появляется усталость, которая связана с изменением электрической активности мозга.
Также было обнаружено, что внезапное сокращение потребления кофеина приводит к тому, что мозг наполняется аденозином и дофамином, — гормонами, связанными с умственной активностью и регуляцией настроения. Это может временно нарушить химический баланс в мозге.
Наиболее распространенными симптомами, связанными с кофеиновой абстиненцией, являются:
  • головные боли;
  • усталость и вялость;
  • плохое настроение и раздражительность;
  • вялый кишечник или запоры;
  • депрессия;
  • мышечные судороги или скованность;
  • плохая концентрация или спутанность сознания;
  • бессонница;
  • тревожность.
Спустя некоторое время эти симптомы пропадут, и вы заметите, что чувствуете себя прекрасно без «черного варева». Жизнь «после кофе» существует. И она более здоровая и стабильная. Есть способы взбодриться без очередной чашечки эспрессо.
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ЗОЖ , Видео
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