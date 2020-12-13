Что делать, если укачивает в транспорте 

Долгожданная поездка может обернуться крахом, если вас укачивает в транспорте. "Рамблер" выяснил, как предотвратить неприятный синдром и провести отпуск с максимальным комфортом.

За тошноту в данном случае отвечает вестибулярный аппарат. Во время поездок его рецепторы воспринимают тело как недвижимый объект, при этом глаза видят, что происходит движение. Эта несостыковка приводит к головокружению. Также тошнота связана с отсутствием тренировки вестибулярного аппарата, либо с генетическими особенностями. Хотя жара, болезнь и беременность могут также повлиять на ощущение в дороге.

Главное правило — не наедаться перед дорогой, но и не быть абсолютно голодным. Желательно поесть за пару часов до поездки легкой и полезной пищей, которая не раздражает кишечник.

Алкогольное опьянение, большое количество кофе и переутомление — это главные друзья укачивания. Поэтому перед поездкой необходимо выспаться.

В моменте спастись от тошноты поможет вода, открытое окно и мятные конфеты. Но если становится хуже, заранее можно приобрести в аптеке средство от укачиваний.

Не читайте в дороге и не пользуйтесь телефоном, лучше сосредоточиться на виде из окна или разговоре с соседом. Важно, чтобы вы не фокусировались на неприятных ощущениях.

Помогает также совершать движения ногами: постукивания, тряска и перекатывание. Так организм получает сигнал, что вы тоже находитесь в движении. Старайтесь не пропускать остановки, выходите на улицу и дышите свежим воздухом, разминайте тело.

В свободное время попробуйте заняться тренировками вестибулярного аппарата. Качели и круговые движения телом могут помочь органу привыкнуть виду движущегося мира вокруг вас.