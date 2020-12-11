Что будет, если каждый день есть свеклу 

Овощи должны быть в ежедневном рационе каждого человека. Особенно много полезных веществ содержится в свекле. "Рамблер" рассказывает, как корнеплод влияет на организм.

Улучшает работу ЖКТ

Ежедневное употребление свеклы оказывает положительный эффект на работу желудочно-кишечного тракта. В овоще очень много клетчатки, которая очищает кишечник и помогает восстановить его естественную микрофлору. Пектин подавляет вредные бактерии и обволакивает воспаленную слизистую.

Снижает давление

Свекла полезна для людей, страдающих гипертонией. Как выяснили ученые, стакан свекольного сока может снизить артериальное давление на 10 мм ртутного столба. В овоще содержатся пищевые нитраты. Они расширяют кровеносные сосуды и улучшают поток крови.

Поставляет в организм железо

Дефицит железа может привести к постоянной слабости, головокружениям, частым простудам, раздражительности и другим, более серьезным проблемам со здоровьем. Свекла — ценный источник железа. Кроме того, в ней много магния и фолиевой кислоты, которые необходимы для нервной и кровеносной систем организма.

Предотвращает преждевременное старение и рак

Свекла обладает мощными антиоксидантными свойствами. Содержащиеся в ней вещества, бетаин и бетанин, нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают целостность клеток и ускоряют процессы старения и способствующих развитию рака мутаций в генах.