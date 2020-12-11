Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶
Стопкоронавирус.рф

Как быстро засыпать по методу «4-7-8» 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Как быстро засыпать по методу «4-7-8»
Фото: depositphotos.com
Существует специальный метод для людей, которые не могут долго уснуть. Он помогает человеку расслабиться и сосредоточиться на своем дыхании. Многие называют метод "дыхательная медитация", так как он действительно успокаивает. "Рамблер" рассказывает, как нужно дышать, чтобы быстро уснуть.
Методику разработал профессор Гарвардского университета Эндрю Вейл. Ее считают одной из самых эффективных, поэтому рекомендуют многие врачи. Она представляет собой глубокие выдохи и вдохи под счет определенного времени.
Дело в том, что, когда человек нервничает он дышит быстро и часто, а методика Вейла помогает дышать медленно и спокойно. Перед тем, как выполнять метод перед сном, изучите его в сидячем положении, а потом сможете использовать его на практике.
Порядок действий:
1. Ложитесь на кровать так, чтобы вам было удобно. Важно лечь так, чтобы вы смогли расслабить абсолютно все мышцы, начиная от шеи и заканчивая пальцами ног.
2. Когда вы расслабились, приоткройте рот и прижмите язык к небу, он должен располагаться на бугорке за передними зубами.
3. Откройте рот и сделайте плавный выдох. Представьте, что вы освобождаете легкие. Изо рта должен выходить звук, напоминающий свист. Если этого не происходит, немного подожмите губы.
4. Закройте рот и вдохните как можно глубже. Во время вдоха считайте до четырех.
5. Задержите дыхание, считая до семи.
6. Выдохните воздух так, как вы это делали в самом начале, но делайте это плавно, считая до восьми.
Такое упражнения сжит делать в четыре повторения. Как правило, вы начнете засыпать уже на третьем, а к четвертому окончательно расслабитесь. Важно, чтобы вдох был быстрее, чем выдох. Также, если вы не сможете задержать дыхание на семь секунд, вы можете ускорить счет, но то же самое надо будет сделать с другими этапами упражнения.
В первые разы вам будет тяжело, но потом станет легче контролировать и задерживать дыхание.
Видео дня. Как правильно париться в бане
Комментарии 2
ЗОЖ , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение