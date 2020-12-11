Как быстро засыпать по методу «4-7-8» 

Существует специальный метод для людей, которые не могут долго уснуть. Он помогает человеку расслабиться и сосредоточиться на своем дыхании. Многие называют метод "дыхательная медитация", так как он действительно успокаивает. "Рамблер" рассказывает, как нужно дышать, чтобы быстро уснуть.

Методику разработал профессор Гарвардского университета Эндрю Вейл. Ее считают одной из самых эффективных, поэтому рекомендуют многие врачи. Она представляет собой глубокие выдохи и вдохи под счет определенного времени.

Дело в том, что, когда человек нервничает он дышит быстро и часто, а методика Вейла помогает дышать медленно и спокойно. Перед тем, как выполнять метод перед сном, изучите его в сидячем положении, а потом сможете использовать его на практике.

Порядок действий:

1. Ложитесь на кровать так, чтобы вам было удобно. Важно лечь так, чтобы вы смогли расслабить абсолютно все мышцы, начиная от шеи и заканчивая пальцами ног.

2. Когда вы расслабились, приоткройте рот и прижмите язык к небу, он должен располагаться на бугорке за передними зубами.

3. Откройте рот и сделайте плавный выдох. Представьте, что вы освобождаете легкие. Изо рта должен выходить звук, напоминающий свист. Если этого не происходит, немного подожмите губы.

4. Закройте рот и вдохните как можно глубже. Во время вдоха считайте до четырех.

5. Задержите дыхание, считая до семи.

6. Выдохните воздух так, как вы это делали в самом начале, но делайте это плавно, считая до восьми.

Такое упражнения сжит делать в четыре повторения. Как правило, вы начнете засыпать уже на третьем, а к четвертому окончательно расслабитесь. Важно, чтобы вдох был быстрее, чем выдох. Также, если вы не сможете задержать дыхание на семь секунд, вы можете ускорить счет, но то же самое надо будет сделать с другими этапами упражнения.

В первые разы вам будет тяжело, но потом станет легче контролировать и задерживать дыхание.