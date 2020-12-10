Что будет с организмом, если каждый день пить пиво 

В народе бытует мнение, что из всех алкогольных напитков пиво самое безвредное. Многие считают что его можно пить чуть ли не каждый день без вреда для здоровья. "Рамблер" разбирался, что случается с организмом ежедневно получающим "кружку" пива.

Оказалось, что действие слишком частого употребление пива на организм уже изучили исследователи.

Выяснилось, что пенное пиво "бьет" по печени из-за сивушных масел в составе. Они появляются в результате спиртового брожения. Причем в водке и самогоне от них научились избавляться, а в пиве нейтрализовать их не удается. В результате можно "допиться" до цирроза.

При этом большие объемы пива реально влияют на гормональный баланс в организме. Так, у мужчин уменьшается уровень тестостерона. Результатом этого может стать облысение, рост живота и даже проблемы в интимной жизни. У женщин также могут возникать проблемы с эндокринной системой из-за фитоэстрогенов, содержащихся в хмеле.

Кроме того, пиво раздражает слизистую желудка, затрудняет выработку желудочного сока. В итоге могут возникнуть проблемы со стулом, гастрит и чувство тяжести "под ложечкой".

Привычка ежедневного употребления пива приводит к переполненности сосудов, покрытию сердца слоем жира, в результате чего человеку может грозить аритмия, ишемическая болезнь сердца и даже инсульт.

При этом может нарушиться процесс естественного расщепления питательных веществ. В итоге может развиться панкреатит.