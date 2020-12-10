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Как правильно париться в бане 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Кто-то ходит в баню каждую неделю, а для кого-то это исключительно новогодняя традиция. Тем не менее, есть вещи, которые стоит знать каждому перед походом в парную: как новичкам, так и частым посетителям.
Врач-терапевт и банщик ответили на самые популярные вопросы людей о бане. Смотрите видео, чтобы узнать, нужна ли подготовка перед походом в парную, куда садиться, как часто париться, какую выбрать баню и помогает ли она снизить вес.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет, если есть чернослив каждый день.
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