Как правильно париться в бане 

Кто-то ходит в баню каждую неделю, а для кого-то это исключительно новогодняя традиция. Тем не менее, есть вещи, которые стоит знать каждому перед походом в парную: как новичкам, так и частым посетителям.

Врач-терапевт и банщик ответили на самые популярные вопросы людей о бане. Смотрите видео, чтобы узнать, нужна ли подготовка перед походом в парную, куда садиться, как часто париться, какую выбрать баню и помогает ли она снизить вес.