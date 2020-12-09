Самые опасные сочетания алкоголя 

Алкоголь опасен для организма, так как поражает многие органы. Многие люди знают, что нельзя смешивать разные виды алкоголя — это может быть чревато тяжелым похмельем. Однако есть некоторые сочетания, которые могут быть наиболее опасны для организма и крайне негативно скажутся на состоянии во время вечеринки и после нее. "Рамблер" собрал самые опасные сочетания спиртного, которые лучше никогда не употреблять.

Шампанское и водка

Несмотря на то, что существует популярный напиток "Северное сияние", куда входят эти два вида алкоголя, принимать их вместе очень опасно. Дело в том, что шампанское ускоряет процесс переваривания спирта, из-за чего у человека сильно страдает слизистая желудка. Из-за углекислого газа можно быстро опьянеть, а водка не даст долго протрезветь.

Вино и пиво

Как и в случае с шампанским, углекислый газ помогает быстрее всасываться более крепкому алкоголю. Кроме того, вино содержит органические кислоты: молочную, лимонную, яблочную, уксусную и янтарную. В сочетании с пивом они сильно "бьют" по поджелудочной, из-за чего у человека может развиться хронический панкреатит.

Пиво и водка

Эффект от сочетания этих алкогольных напитков сравним с тем, который получается при употреблении водки и шампанского. Солодовый напиток сильно влияет на почки, а водка усугубляет работу печени. В итоге оба органа человека работают в полную силу, что в долгосрочном периоде чревато серьезными заболеваниями.

Ром и шампанское

Для пряности и вкуса в состав рома входит слишком много вкусовых добавок. Они делают его вкус ярче, а вот сами по себе могут плохо повлиять на желудок и поджелудочную. Углекислый газ в шампанском раздражает слизистую, а примеси в составе рома добавляют нагрузки органам живота. Все это чревато не только сильным похмельем, но и серьезными заболеваниями.

Коньяк и ликер

Смешивая алкогольные напитки, нужно смотреть не только на их градус, но и на химический состав. Коньяк содержит дубильные вещества, поэтому сильнее воздействует на нервную систему, чем ликер. Кроме того, в ликеры добавляют очень много сахара. Эти два напитка вместе могут сильно повысить инсулин в крови, а за этим приходит повышенное давление и ухудшение кровоснабжения в главном мозге.