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Мясников раскрыл россиянам принципы здоровой диеты 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Мясников раскрыл россиянам принципы здоровой диеты
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников дал россиянам несколько советов о правильном питании. Принципы здоровой диеты он раскрыл в Instagram.
Доктор отметил, что больше половины калорий, которые потребляет человек, должно приходиться на углеводы, почти треть — на жиры, а остальное — на белки. При этом полезными углеводами он назвал продукты, содержащие цельные зерна, в частности, каши, овсянку, хлопья, коричневые макароны, дикий или коричневый рис.
По словам врача, главный принцип пирамиды здорового питания — это умеренность без фанатизма.

«Когда регулярное питание выстроено правильно, можно позволить себе изредка съесть что-то вредное»,

— уточнил Мясников.
Он подчеркнул, что иногда в виде исключения человек, придерживающийся принципов здорового питания, может съесть мороженое, кусок торта или «сочный стейк с картошечкой».

«Почувствовали, что вы сами себе хозяин, получили удовольствие — и на здоровье: положительные эмоции — такой же необходимый для здоровья элемент»

— объяснил специалист. Мясников пояснил, что после этого ключевым является снова вернуться к правильной диете.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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