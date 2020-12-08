Мясников раскрыл россиянам принципы здоровой диеты 

Врач и телеведущий Александр Мясников дал россиянам несколько советов о правильном питании. Принципы здоровой диеты он раскрыл в Instagram

Доктор отметил, что больше половины калорий, которые потребляет человек, должно приходиться на углеводы, почти треть — на жиры, а остальное — на белки. При этом полезными углеводами он назвал продукты, содержащие цельные зерна, в частности, каши, овсянку, хлопья, коричневые макароны, дикий или коричневый рис.

По словам врача, главный принцип пирамиды здорового питания — это умеренность без фанатизма.

«Когда регулярное питание выстроено правильно, можно позволить себе изредка съесть что-то вредное»,

— уточнил Мясников.

Он подчеркнул, что иногда в виде исключения человек, придерживающийся принципов здорового питания, может съесть мороженое, кусок торта или «сочный стейк с картошечкой».

«Почувствовали, что вы сами себе хозяин, получили удовольствие — и на здоровье: положительные эмоции — такой же необходимый для здоровья элемент»

— объяснил специалист. Мясников пояснил, что после этого ключевым является снова вернуться к правильной диете.