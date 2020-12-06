Врачи предупредили о болезнях из-за алкоголя

Алкоголь может повлиять на развитие ряда болезней. Он негативно влияет почти на все внутренние органы и системы организма. Об этом российские врачи рассказали в интервью «Вечерней Москве».

Так, по словам нарколога Алексея Казанцева , спиртное в первую очередь сказывается на пищеварительной системе и вызывает гастриты, язву или цирроз. Кроме того, алкоголь не рекомендуется употреблять при ишемической болезни сердца, стенокардии и гипертонии: спиртное повышает давление, что в итоге может привести к остановке сердца.

Не стоит налегать на алкоголь и тем, кто страдает от хронических болезней.

«После 30-35 лет у многих идут атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, у кого-то — хронические заболевания. Сейчас инфаркты, инсульты молодеют», — предупредил Казанцев.

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров подчеркнул, что употребление алкоголя в больших количествах в масштабах страны ведет к росту смертности.

«Как правильно пить? В среднем и пожилом возрасте — 100 миллилитров водки в день при спокойном эмоциональном состоянии. Обязательно: если много пьете, хорошо закусывайте», — пояснил врач.