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Названы способы продлить жизнь на десять лет 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы способы продлить жизнь на десять лет
Фото: Lenta.ru
Американские ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет. Исследование опубликовано на сайте Национальной медицинской библиотеки США.
Специалистами были проанализированы причины смерти и образы жизни пожилых мужчин и женщин в 11 европейских странах. В результате они пришли к выводу, что правильное питание, отсутствие стресса, а также отказ от курения и умеренное употребление спиртных напитков могут увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.
Исследователи советуют придерживаться средиземноморской диеты, поскольку она богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снизит риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, метаболического синдрома и ухудшения работы мозга.
При отказе от курения и умеренном употреблении алкогольных напитков риск смерти снижается на 17-18 процентов, отметили ученые. Также положительное влияние на продолжительность жизни оказывает отсутствие стресса. По данным исследователей, у счастливых людей риск преждевременной смерти снижается почти на четыре процента.
Специалистами были изучены образы жизни 1507 мужчин и 832 женщин в период между 1988 и 2000 годами.
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