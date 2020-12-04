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Назван идеальный завтрак для людей с диабетом 

РИА Новости и ещё 1 11 часов назад
Назван идеальный завтрак для людей с диабетом
Фото: depositphotos.com
Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.
Специалисты напомнили, что одно куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, а также является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.
"Исследования показывают, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа", — говорится в сообщении.
Медики отмечают, что завтрак из яиц вызывает чувство насыщения на длительный промежуток времени, тем самым предотвращая переедание в течение дня и способствуя снижению процента жира в организме.
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