Назван идеальный завтрак для людей с диабетом 

Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.

Специалисты напомнили, что одно куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, а также является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Исследования показывают, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа", — говорится в сообщении.

Медики отмечают, что завтрак из яиц вызывает чувство насыщения на длительный промежуток времени, тем самым предотвращая переедание в течение дня и способствуя снижению процента жира в организме.