Что съесть, чтобы снизилось давление 

Гипертонией страдают многие люди старше 40 лет. У некоторых давление повышается из-за метеозависимости, а у кого-то это заболевание — хроническое. Чтобы не прибегать к медикаментозному лечению, можно попробовать скорректировать свой рацион и на постоянной основе употреблять продукты, которые способствуют снижению давления. "Рамблер" перечисляет, что нужно съесть для того, чтобы снизилось давление.

Красная рыба

Этот продукт богат полезными жирами и кислотами Омега-3. Все эти составляющие благоприятно влияют на сердце и сосуды. Благодаря насыщенным жирам стенки сосудов укрепляются, что помогает в снижении давления. Если эта часть организма будет работать стабильно, то гипертония не будет вас беспокоить.

Кисломолочные продукты

Кардиологи рекомендуют употреблять их для того, чтобы в организм поступали полезные вещества калий, магний и кальций. Они помогают восстановить нормальную работу сердца, чтобы сосуды сужались как можно реже. Некоторые врачи уверены, что люди, в рационе которых есть кисломолочные продукты, занимаются хорошей профилактикой инфарктов и инсультов.

Чаи

Этим напитком злоупотреблять не стоит, так как в любом чае содержится небольшая доза кофеина. В больших количествах она может повышать давление. Однако, если у вас повысилось АД, чашка чая поможет насытить организм необходимыми антиоксидантами. Кроме того, к чаю стоит добавить стакан воды, чтобы он сработал как мочегонное средство. Лучше всего для снижения давления подойдет зеленый чай или каркаде.

Черноплодная рябина

Эта кислая ягода известна давно как продукт, помогающий снижать артериальное давление. Из нее рекомендуют делать варенье и компоты, а также употреблять в чистом виде. В ней содержится масса полезных веществ, включая витамины С, К, В, Е. Кроме того, в рябине есть марганец, железо и фтор.

Сельдерей

Считается, что сельдерей помогает уменьшить выработку гормонов стресса. Они негативно влияют на организм и сужают сосуды, что, в свою очередь, сказывается на давлении. Сельдерей считают продуктом с отрицательной калорийностью, а это значит, что его употребление на регулярной основе может благоприятно отразиться на фигуре.