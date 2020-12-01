Желудок без преувеличения можно назвать уникальным органом, который отдыхает разве что ночью (если у вас нет любви к ночным перекусам), имеет свойство растягиваться и является весьма и весьма прочным. Живуч миф, согласно которому стресс может серьезно влиять на желудок и даже спровоцировать язву или гастрит. Разберем подробней сложившиеся стереотипы и узнаем, что на самом деле представляет опасность для этого органа. Спойлер: нет, это не фастфуд и даже не алкоголь.

Что убивает желудок

Пища попадает в желудок через пищевод. В дело сразу вступает содержащаяся в желудке соляная кислота и ферменты. Кислота призвана обеззараживать пищу, убивать микробов, а ферменты — переваривать еду. Объем желудка взрослого человека равен 0,5 литра. Наполняясь содержимым, он может растягиваться до одного литра, у некоторых величина достигает нескольких литров (особенно, если человек регулярно переедает).

В желудке ужин может находиться до 4 часов, вот почему так важно не наедаться на ночь — тяжесть и вздутие обеспечены. Но это если говорить о наших ощущениях, качестве жизни. Что касается еды, то ее желудок может переваривать любую. От фастфуда или слишком острой, соленой пищи гастрит или язва не появляются, ведь еда не способна ранить слизистую желудка. Вот когда на ней уже есть эрозии, погрешности в питании только усугубят ситуацию. Что же на самом деле провоцирует возникновение гастрита?

Прежде всего, бактерия хеликобактер пилори. Она вызывает появление воспаления и разрушения слизистой желудка. Почти 50% населения земли инфицированы бактерией Helicobacter pylori, у кого-то она никак не проявляет себя, у кого-то становится причиной воспалительных заболеваний желудка.

Первооткрывателем хеликобактер пилори является австралийский ученый Барри Маршалл, который выпил раствор, содержащий культуру этой бактерии, и приобрел гастрит. Курение приводит к спазму сосудов, кровоснабжающих желудок, что способствует разрушению слизистой. Курение на голодный желудок вредно. Бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов — они также способствуют разрушению слизистой желудка. Что в свою очередь способно привести к появлению гастрита, язв и даже рака. Безусловно, у вышеназванных препаратов (анальгин, ибупрофен, вольтарен и др.) есть показания, но польза всегда должна превышать возможные побочные эффекты. Людям, у которых уже есть воспалительные заболевания желудка, пить их нельзя. Если без них не обойтись, нужно принимать лекарства, которые помогают защитить желудок (Н2-блокаторы или ингибиторы протонной помпы).

Не путать гастрит с диспепсией

боли «под ложечкой»;

тошнота;

изжога;

боль в желудке натощак. Практически каждый человек периодически испытывает функциональную диспепсию (затрудненное пищеварение). Выражается она в изжоге, тошноте, вздутии, чувстве тяжести. По мнению многих, симптомы схожи с гастритом, но это не совсем так. Типичными признаками гастрита являются:

Говоря о гастрите, мы сразу думаем о необходимости гастроскопии (тот самый зонд с камерой на конце, который необходимо глотать). Эта процедура позволяет оценить состояние слизистых оболочек органа, определить локализацию, взять пробы содержимого (желудочного сока и тканей) на биопсию. Чтобы назначить правильную терапию, необходимо воздействовать на причину, которая вызвала воспаление. Поэтому для полноты картины назначаются также анализы крови, кала, респираторный тест на хеликобактер пилори.

«У меня гастрит был с пониженной кислотностью, бактерию тремя антибиотиками вылечили, потом микрофлору восстанавливала, бросила курить. Мясо почти не ела, жареное и копченое тоже. Ела маленькими порциями. Лет пять не вспоминала, а сейчас переехала в другую страну, где продукты другие, муж только все жирное и жареное любит, готовлю так ему, и вот опять обострение. В общем, мой опыт показывает, что важно пропить антибиотики и всю жизнь соблюдать определенные правила питания, то есть менять образ жизни. Кстати, если пять лет гастрит не мучит, то диагноз снимается»,

— делится одна из пользовательниц.

При гастрите врач назначает препараты для восстановления слизистой оболочки желудка. Далее все зависит от первопричины. При бактериальной инфекции используются антибиотики, также назначается лечебная диета — исключить продукты, раздражающие поврежденную слизистую желудка. Запущенный гастрит, спровоцированный бактерией Helicobacter pylori, приводит к истощению слизистой оболочки желудка и относится к предраковым состояниям.

Любопытно, что довольно часто, до определенного момента, гастрит никак себя не проявляет. А вздутие, тошнота, изжога, отрыжка часто характерны, как мы упоминали выше, для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и функциональной диспепсии.

Все болезни от нервов?

Один из самых жизнестойких стереотипов вокруг темы гастрита связан со стрессом, который многие считают чуть ли не главным виновником всех заболеваний. Хронический стресс действительно способен подрывать иммунную систему организма, что непременно скажется на течении возникающих заболеваний, но сам по себе стать причиной возникновения гастрита, язвы желудка и других заболеваний не может. Хотя многие пациенты уверяют, что в стрессовых ситуациях тут же чувствуют обострение гастрита. Но это в случае, когда диагноз уже поставлен и спровоцирован он другими причинами. Также не приносит ощутимого вреда желудку алкоголь — исследований, доказывающих обратное, не существует. Если мы, конечно, говорим о стандартных дозах его употребления. Все-таки вряд ли кто-то промывает желудок литрами чистого спирта.

Тем не менее добавить работы собственному желудку мы можем. Прежде всего, речь о переедании, поздних ужинах, нестабильном питании. Относительно последнего существует масса схем. Одни считают, что есть нужно строго трижды в день и чтобы перерыв между приемами пищи составлял не меньше четырех часов. Другие голосуют за дробное питание, позволяющее не растягивать желудок большими порциями. Главное понять, что комфортно именно для вас. В остальном советы, как сохранять желудок здоровым, являются всем известными и не теряют актуальности: