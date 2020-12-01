Что будет с телом, если вы заснете без одежды 

Многие люди испытывают проблемы со сном и даже не подозревают, что они могут появиться даже из-за неправильного постельного белья. Очень часто проблемы могут возникать из-за одежды. "Рамблер" рассказывает, что будет с телом, если спать без одежды.

Крепкий сон

Ученые выяснили что те люди, которые спят голышом, засыпают лучше и быстрее, чем те, которые спят в одежде. Это связывают с терморегуляцией, так как пижама не препятствует воздуху, а под одеялом тело лучше справляется с температурой. Кроме того, чтобы охладиться, человеку достаточно будет сдвинуть одеяло с себя.

Защита от бактерий

Пот на коже высыхает быстрее, чем на одежде, поэтому сон голышом поможет вам защитить себя от скопления бактерий в разных местах организма. Сон в одежде способствуют повышению потоотделения, из-за чего на коде вырабатывает липкий слой, благоприятный для бактерий.

Улучшение настроения

Если вы спите с партнером, то после сна без одежды вы проснетесь в более приятном расположении духа. Все дело в гормонах — прикосновение кожи повышает выработку окситоцина и дофамина. Утром человек просыпается в хорошем настроении благодаря тому, что его организм выработал необходимые гормоны.

Похудение

В этом пункте большую роль также играют гормоны. Человеческий организм вырабатывает гормон стресса кортизол даже в то время, когда телу некомфортно. Очень часто большое количество кортизола вырабатывается ночью, а сон без одежды снижает выработку этого гормона. Кортизол способствует появлению жировых отложений, а, если его будет в организме меньше, значит и отложения убавятся.