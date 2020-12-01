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Стоматологи раскрыли опасность нового «зубного» тренда из TikTok 

Lenta.ru 8 часов назад
Стоматологи раскрыли опасность «зубного» тренда
Фото: TikTok
Стоматологи со всего мира раскритиковали новый тренд из соцсетей, в рамках которого пользователи стачивают зубы для установки коронок и виниров. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Так, доктор С. Манучехри (S. Manouchehri) из Лондона записала видео в TikTok, в котором рассказала, что многие люди не знают о различиях между винирами и коронками. Она пояснила, что виниры прикрепляются к передней части зубов, тогда как коронки требуют их стачивания для дальнейшего наращивания «новых» зубов.
Эксперт привела в пример видео пользовательницы, которая показала улыбку до и после установки коронок.

«Виниры или коронки необходимо менять каждые 10-15 лет. Этой девушке на вид около 19 лет, и ей придется заменять их четыре-пять раз в течение жизни, если не больше», — высказалась она.

Доктор также предупредила, что необратимый процесс разрушения зубов для установки коронок в раннем возрасте может привести к необходимости протезирования к 40 годам. Ее публикация набрала больше семи миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков.
Слова Манучехри подтвердила доктор Эми Моусон (Emi Mawson) из Корнуолла, которая также разместила в соцсети предостерегающий об опасности ролик.
«Когда ваши зубы превращаются в острие, пути назад нет. Я прошу вас, если вы хотите получить косметическое стоматологическое лечение, найдите хорошего врача. Помните, что цена обычно отражает качество и навыки специалиста», — объяснила она.
Информация из видео удивила пользователей сети, и многие принялись благодарить эксперта за подробное описание. «Я собиралась сделать виниры, но эти видео заставили меня передумать. Спасибо», «Наконец кто-то об этом сказал. Я стоматологическая медсестра, и то, с какой частотой люди начали делать эти процедуры, убивает меня! Пожалуйста, остановитесь! Ваши зубы драгоценны», «Рада, что увидела это. Моя челюсть растет, поэтому между зубами образуются щели, и я думала об установке виниров или коронок. Теперь буду принимать свою улыбку такой, какая она есть», — писали они.
В августе модель Кэти Прайс напугала фанатов натуральными зубами после снятия виниров. Так, на кадрах видео, опубликованного на ее YouTube-канале, знаменитость демонстрирует свои мелкие острые зубы перед установкой виниров. Пользователи сети сравнили Прайс с зомби.
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ЗОЖ , Кэти Прайс
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