Какие заболевания можно лечить минеральной водой

Лечебные минеральные воды, имеющие в своем составе множество полезных минеральных веществ, способны оказывать на организм человека положительное воздействие. О том, при каких недугах может помочь минеральная вода, читайте в материале «Рамблера».

Минеральная вода отличается по своему составу, который и определяет их действие на организм человека. Например, магний положительно влияет на нервную систему, снижает уровень холестерина в крови, хлор влияет на функцию почек, гидрокарбонат важен для деятельности желудка.

Щелочные минеральные воды применяют при заболеваниях гастритов и заболеваний печени. Также их рекомендуют в составе комплексной терапии при лечении сахарного диабета и подагры.

Минеральные воды, в состав которых входит много сульфатов (сульфатные воды) используют чаще всего при лечении ожирения, диабета и заболеваниях печени, принимая во внимание их желчегонные и послабляющие свойства.

Соляно-щелочные воды рекомендуют принимать людям, страдающим хроническими заболеваниями печени и желчного пузыря, нарушением обмена веществ. А вот пить такую минеральную воду при болезнях почек нельзя.

Также необходимо помнить, температура и объем принимаемой лечебной воды зависят от характера заболевания. Так, например, горячую воду нужно пить при спазмах кишечника, язве желудка, хронических гастритах и диарее. Подогретую воду рекомендуют принимать при повышенной кислотности желудочного сока, а холодную воду предпочесть при запорах.