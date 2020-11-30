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Какие заболевания можно лечить с помощью минеральной воды 

Александра Нечаева 9 часов назад
Какие заболевания можно лечить минеральной водой
Фото: Depositphotos
Лечебные минеральные воды, имеющие в своем составе множество полезных минеральных веществ, способны оказывать на организм человека положительное воздействие. О том, при каких недугах может помочь минеральная вода, читайте в материале «Рамблера».
Минеральная вода отличается по своему составу, который и определяет их действие на организм человека. Например, магний положительно влияет на нервную систему, снижает уровень холестерина в крови, хлор влияет на функцию почек, гидрокарбонат важен для деятельности желудка.
Щелочные минеральные воды применяют при заболеваниях гастритов и заболеваний печени. Также их рекомендуют в составе комплексной терапии при лечении сахарного диабета и подагры.
Минеральные воды, в состав которых входит много сульфатов (сульфатные воды) используют чаще всего при лечении ожирения, диабета и заболеваниях печени, принимая во внимание их желчегонные и послабляющие свойства.
Соляно-щелочные воды рекомендуют принимать людям, страдающим хроническими заболеваниями печени и желчного пузыря, нарушением обмена веществ. А вот пить такую минеральную воду при болезнях почек нельзя.
Также необходимо помнить, температура и объем принимаемой лечебной воды зависят от характера заболевания. Так, например, горячую воду нужно пить при спазмах кишечника, язве желудка, хронических гастритах и диарее. Подогретую воду рекомендуют принимать при повышенной кислотности желудочного сока, а холодную воду предпочесть при запорах.
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