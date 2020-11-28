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Доктор Мясников назвал опасную для здоровья привычку 

Lenta.ru и ещё 3 18 часов назад
Доктор Мясников назвал опасную для здоровья привычку
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасную для здоровья привычку. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Он призвал россиян не использовать различные предметы для чистки ушей. Специалист считает, что в ушах ничем нельзя ковырять, поскольку барабанную перепонку очень легко проткнуть.

«Не ковыряйте в ушах. Ничем»,

— сказал Мясников в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее доктор Мясников рассказал, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях — стенокардии и опухоли головного мозга, иммунные и эндокринные заболевания, болезни печени, сердца и других органов. Плохие сны также могут быть следствием посттравматического синдрома и депрессии.
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ЗОЖ , Александр Мясников , Комсомольская правда
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