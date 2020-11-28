Доктор Мясников назвал опасную для здоровья привычку 

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасную для здоровья привычку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Он призвал россиян не использовать различные предметы для чистки ушей. Специалист считает, что в ушах ничем нельзя ковырять, поскольку барабанную перепонку очень легко проткнуть.

«Не ковыряйте в ушах. Ничем»,

— сказал Мясников в эфире телеканала «Россия-1».